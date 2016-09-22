خبير مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة ينتقد تركيا

انتقد خبير مكافحة التعذيب في الأمم المتحدة خوان منديز قرار النظام التركي تأجيل زيارته لتركيا وسط حملة القمع التي يشنها هذا النظام في أعقاب المحاولة الانقلابية.

وكان من المفترض أن يزور المقرر الخاص للأمم المتحدة لمكافحة التعذيب تركيا خلال الفترة من 10 ولغاية 14 تشرين الاول القادم إلا أن نظام رجب طيب اردوغان ارجأ الزيارة الى تشرين الثاني أو كانون الاول

وقال منديز: “اعتقد أن تاجيل زيارتي في هذه المرحلة المتأخرة يبعث برسالة خاطئة”، لافتا إلى أن زيارته لتركيا تعتبر “مهمة للغاية” في ضوء الاف الاعتقالات التي شهدتها البلاد في أعقاب المحاولة الانقلابية في 15 تموز الماضي والمعلومات عن الاكتظاظ الشديد في العديد من مراكز الاعتقال التركية وظروفها السيئة.

ومن المقرر أن ينهي منديز مهام منصبه في 31 تشرين الاول ما يجعل قرار نظام أردوغان يشكل محاولة التفافية للتهرب واخفاء انتهاكاته بمجال حقوق الإنسان.