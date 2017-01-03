خدمات جديدة لخدمة المواطن بدمشق

كشفت مديرة مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق المهندسة هالة الدهيم أنه تم تفعيل مركز خدمة المواطن في بهو مديرية مالية دمشق وذلك ضمن الإقلاع التجريبي، وأصبح يستقبل المواطنين لتقديم الخدمات، مؤكدة أن ذلك بات ضمن خطة إحداث المزيد من المراكز وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة دمشق وتسهيل وتبسيط الإجراءات.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن الدهيم قولها: قريباً سيتم افتتاح مركز خدمة المواطن في كفرسوسة ليتضمن خدمات خاصة بمديرية دوائر الخدمات، مشيرة إلى دراسة إحداث مركز في منطقة جنود الأسد ومركز لخدمة المواطن في فرع المرور بدمشق، ولاحقاً سيتم افتتاح مركز خدمة المواطنين في القنوات الواقع في المبنى الجديد لدائرة خدمات القنوات، وتوسعة مركز خدمة المواطن في المهاجرين، وتوسعة مركز الميدان، وإحداث مركز في مساكن برزة، وهو ما يتم العمل عليه ضمن خطة مديرية المراكز في المحافظة.

وأوضحت مديرة المراكز أنه سيتم قريباً إضافة خدمات جديدة منها خدمات إدارة المرور كمنح إجازة سوق لأول مرة خاصة أو عامة وتجديد إجازة السوق، وإعادة تفعيل خدمات مديرية النقل وتتضمن بيانات قيد مركبة وبيانات ملكية وإحالة إلى الشرطة في حال فقدان اللوحات أو الميكانيك وتقرير ضريبة رؤوس الأموال (فك رهن) وفحص بالإنابة، كما يتم التعاون مع مديرية التنمية الإدارية وفريق إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات لدراسة كل المعاملات المطلوبة المراد إدراجها في مديرية مراكز خدمة المواطن بالإضافة إلى دراسة خطط توسعة المراكز واختيار أماكن جديدة لتشمل كل المناطق.

كما أنه سيتم إدراج خدمات تلقي طلبات التعويض الناجمة عن الأعمال الإرهابية، إضافة إلى إجازات السواقة، وخدمات المؤسسة العامة للإسكان من بيانات عدم استفادة وبيان مساحة وبيان تاريخ صب وطلب مخططات معمارية وطلب مصورات موقع عام إضافة إلى خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتضمن براءة ذمة عمل.

وأشارت الدهيم إلى أنه يتم يومياً تنفيذ أكثر من 1000 معاملة في المركز الرئيسي، بحيث تم أمس تنفيذ 1107 معاملات تتضمن 366 معاملة عدلي، و334 مدني، و11 شكاوى و3 معاملات مصالح عقارية و339 غير موظف، واعتراض على ذمة، و24 معاملة تنظيم عمراني، و18 خارجية و7 معاملات فض ختم وذلك كما ذكرنا في مركز خدمة المواطن الرئيسي، إضافة إلى تنفيذ ذات المعاملات في المراكز الثمانية الأخرى في المحافظة.

وبينت المهندسة الدهيم أن عدد المعاملات التي تم تنفيذها منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي بلغت 319 ألفاً و432 معاملة وذلك في مركز خدمة المواطن الرئيسي باستثناء خدمات وزارة الصناعة ومديرية التنظيم والتخطيط العمراني إضافة لخدمات دائرة الترخيص والرقابة والإشراف في دمشق القديمة لافتة إلى أنه تم تنفيذ 40018 معاملة في مركز خدمة المواطن في الميدان و25175 معاملة في القنوات، و22238 معاملة في الشام الجديدة و46697 معاملة في المزة، و24486 معاملة في المهاجرين إضافة إلى الخدمات والمعاملات المنفذة في دمر البلد وفي السجل المؤقت حيث تم إدراج خدمة السجل المدني إضافة إلى بيانات مديرية السجل المؤقت.

وأضافت إن الخدمات المقدمة في مركز خدمة المواطن الرئيسي هي: ترخيص إداري- تسليم ترخيص- تجديد ترخيص- تصديق ترخيص- فض ختم- الموافقة على إقامة حفلات فنية- اعتراض- شكاوى- تصديق سجل تجاري- عقود الإيجار- سجل مدني- سجل عدلي- غير موظف- تصديق وثائق من وزارة الخارجية والمغتربين- خدمات مديرية المصالح العقارية بدمشق- خدمات وزارة الصناعة- بيانات مديرية التنظيم والتخطيط العمراني- عقود التأمين الإلزامي للمركبات.

وتقديراً لتضحيات الشهداء وتكريماً لذويهم تم تخصيص مكتب لذوي الشهداء لتقديم جميع خدمات المركز الرئيسي وتم استثناؤهم من الدور من أجل تبسيط إجراءات معاملاتهم وإنجازها بالسرعة الممكنة.