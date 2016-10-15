خدمات صحيّة في مخيم الهول لأبناء دير الزور

وصل أكثر من 3600 شخصا من أهالي دير الزور ضمن ظروف صعبة خلال الساعات القليلة الماضية إلى مخيم الهول، هاربين من بطش تنظيم (داعش) الإرهابي الذي أخرجهم من منازلهم بقوة السلاح.

ومن بين الأشخاص كبار السن والمرضى والأطفال والنساء، والحاجة كانت كبيرة لتقديم خدمات صحّيّة وطبيّة، فبادرت جمعية الإحسان الخيرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإرسال فريق طبي كامل إلى المخيم، وتشخيص الحالات المرضية، والوقوف مطوّلاً عند الحالات المزمنة، التي عانت مضاعفاً خلال رحلة الطريق الشاقة من الدير إلى المنطقة المذكورة، بالإضافة إلى ذلك تمّ تأمين كميات هائلة ومتنوعة من الأدوية إلى الذين تمّ استهدافهم في المخيم.

البعث ميديا || الهول – عبد العظيم عبد الله