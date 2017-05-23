خدمات متعددة تقدمها جمعية الرعاية الاجتماعية بالسويداء

تسعى “جمعية الرعاية الاجتماعية بالسويداء” من خلال الخدمات الاجتماعية والانسانية المتميزة التي تقدمها لنزلائها من الأيتام والمسنين الى رسم البسمة على وجوههم وغرس الأمل وحب الحياة في قلوبهم وذلك بالتعاون مع أصحاب الأيادي البيضاء في المحافظة.

وتحرص الجمعية على تنفيذ برامج مكثفة لدمج نزلائها وخاصة الطلاب منهم بالنشاطات العامة داخل الجمعية وخارجها وتعزيز النشاطات التطوعية لديهم من خلال نشاطات منظمة بشكل مستمر.

وفي هذا السياق نفذت الجمعية خلال الأشهر الماضية العديد من الأنشطة بالتعاون مع فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالسويداء من بينها حفلات فنية للترفيه عن النزلاء كما تقوم كنيسة الراعي الصالح في السويداء في منتصف كل شهر باستضافة الأطفال الأيتام من نزلاء الجمعية وتنفيذ نشاطات ترفيهية منوعة لهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مفيد عامر أن الجمعية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورات نوعية طالت مختلف جوانب عملها وأقسامها حيث جرى تحديث أقسام نزلائها من الذكور والإناث والمسنين والعجزة وروضة الأطفال بما يتناسب مع حاجاتهم ويوفر لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها، لافتا الى أن “الجمعية تستقبل حاليا نحو 100 يتيم”.

وبين عامر أنه تم خلال العام الماضي إحداث مركز لتعليم اللغات لطلاب الجمعية يتم فيه تدريس الطلاب اللغتين الانكليزية والفرنسية من قبل مدرسين اختصاصيين متطوعين وكذلك تجهيز مكتبة تضم مئات الكتب وجرى أيضا تجهيز قسم مأجور للعجزة في الجمعية لاستقبال من يرغب من المسنين والمسنات وتأمين كادر مدرب ومؤهل للاعتناء بهم وتوفير الراحة الضرورية لهم انطلاقا من خبرة الجمعية في هذا المجال بالإضافة الى إحداث قسم للأحداث القادمين من خارج الدار لإعادة تأهيلهم وتقديم كافة أنواع الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

يشار الى أن الجمعية تأسست عام 1948 باسم دار اليتيم وفي عام 1971 تم دمج جمعية المكفوفين ومركز ملاحظة الأحداث وجمعية الأيتام والعجزة في جمعية واحدة أطلق عليها اسم جمعية الرعاية الاجتماعية وتتألف من عدة أقسام هي الروضة وقسم الطالبات وقسم الطلاب.