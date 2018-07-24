خدمات منوعة لفريق “كشاف حارة السرايا” في وادي النضارى بحمص

أنشطة اجتماعية وثقافية متنوعة يقوم بها فريق كشاف حارة السرايا في منطقة وادي النضارى بحمص ويسعى الفريق المؤلف من 42 عضوا ليكون قدوة لشباب المنطقة من خلال العديد من الاعمال والخدمات التي يقدمها للمنطقة واهلها ايمانا منه بأهمية العمل الانساني ودور الشباب الحيوي في الفعل التطوعي والكشفي.

باسل معماري رئيس الفريق أكد أن الفريق نفذ العديد من النشاطات التطوعية التي تصب في خدمة مجتمعه المحلي وأهمها حملات نظافة في مختلف قرى الوادي.

وأضاف معماري أن شباب الفريق يكملون مسيرة ابائهم الذين كان لهم الفضل في تشكيله في الثمانينيات من القرن الماضي إيمانا منهم بأهمية الأعمال التي قدموها على مدى سنوات للمنطقة وأهلها.

المتطوعة ساندي جريج ذكرت ان الشباب من خلال العمل التطوعي يدعمون مجتمعهم المحلي ويرتقون به عبر مجموعة من الخدمات التي ينفذونها بروح تشاركية عالية.

بدوره اعتبر المتطوع ميشيل بشور أن لمة الشباب على فعل الخير هي بحد ذاتها أمر في غاية الأهمية خاصة عندما يكون هذا العمل مدروسا وموجها فيسد جانبا من النقص الحاصل في بعض الخدمات.