خرازي: يجب تعزيز التعاون بين الجميع لمكافحة الإرهاب

دعا رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الدول لمكافحة الإرهاب.

وأكد خرازي خلال كلمة له أمام المنتدى العالمي للسلام في جامعة تشينغهوا بالعاصمة الصينية بكين ضرورة عقد اجتماعات منتظمة بين إيران وباكستان والصين وروسيا ودول آسيا الوسطى لتبادل المعلومات والتخطيط لاتخاذ إجراءات منسقة ومشتركة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار خرازي إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم داعش الإرهابي وقال “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أثناء حملته الانتخابية أن وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلاري كلينتون أعلنت أن أمريكا أسست تنظيم داعش الإرهابي في سورية ودعمته في حين شدد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن على دور ممالك ومشيخات الخليج في دعم هذا التنظيم الإرهابي”.

وأضاف خرازي “إنه بناء على أدلة موثوقة فإن الجماعات الإرهابية بدأت الآن بعد الفشل في سورية والعراق بالانتشار في أماكن أخرى وخاصة أفغانستان وشمال أفريقيا”.