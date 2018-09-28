خربوطلي من طهران: التعاون مع إيران لإنشاء محطة توليد في اللاذقية

أعلن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي لدى وصوله إلى طهران اليوم أنه سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين تنفيذ مشروعات تعاون استراتيجية في مجال الكهرباء بين سورية وإيران بينها مشروع عقد مع شركة مبنا الإيرانية لإقامة محطة توليد كهرباء في محافظة اللاذقية.

وقال وزير الكهرباء في إن “مشروع محطة التوليد في اللاذقية مهم واستراتيجي للمنظومة الكهربائية في سورية بشكل عام ولا سيما لمنطقة الساحل” مشيرا إلى تزايد الطلب على الطاقة وإلى أن محطة توليد بانياس تغذي المنطقة ب 60 بالمئة من الطلب على الطاقة الكهربائية فقط.

وأوضح انه سيتم تنفيذ هذه المحطة باستطاعة 540 ميغاواط وبقيمة تبلغ نحو 213 مليار ليرة سورية مبينا أن المشروع سينفذ على مراحل لمدة أقصاها ثلاثة أعوام.

وأشار الوزير خربوطلي إلى أن شركة مبنا زارت في السابق موقع المشروع الذي تصل مساحته إلى 400 دونم لافتا إلى أن مشروع محطة التوليد يواكب تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في السنوات القادمة.

وبين خربوطلي أنه سيتم التطرق خلال زيارته لطهران إلى مشروعات عديدة أهمها محطة توليد حلب الحرارية وتنفيذ مشروع الصيانة في محطة توليد جندر.

ونوه وزير الكهرباء بمواقف إيران الداعمه لسورية خلال تصديها للحرب الإرهابية.