خربوطلي من موسكو: التعاون مع روسيا أولوية في مرحلة إعادة الإعمار

أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أولوية التعاون مع المؤسسات والشركات الروسية في مرحلة إعادة الإعمار في سورية.

وقال خربوطلي في لدى وصوله الى موسكو اليوم إن الزيارة تاتي استكمالا للاجتماعات التي عقدت في كل من سوتشي ودمشق بين اللجان السورية الروسية المشتركة بهدف تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين من أجل انشاء وتنفيذ مشاريع في مرحلة إعادة الإعمار حيث سيتم خلالها وضع المشاريع التي تم الاتفاق عليها حيز التنفيذ”.

وأوضح وزير الكهرباء أن أهم هذه المشاريع يتمثل بإعادة تأهيل وتشغيل محطة توليد حلب الحرارية من خلال تأهيل المجموعات الثلاث الثانية والثالثة والرابعة باستطاعة 600 ميغاواط وتنفيذ مجموعتين بخاريتين باستطاعة 700 ميغاواط في محطة توليد محردة ومجموعتين بخاريتين باستطاعة 700 ميغاواط في محطة توليد تشرين إضافة إلى إقامة محطة توليد في محافظة دير الزور دارة مركبة باستطاعة 540 ميغاواط.