خربوطلي: نعمل لتخفيف ساعات التقنين في كل المحافظات

أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن الوزارة تعمل ما بوسعها لتخفيف ساعات التقنين ودعم استقرار المنظومة الكهربائية في كل المحافظات.

وفي تصريح صحفي خلال تدشين مقر فرع المنطقة الساحلية لنقل الكهرباء بطرطوس أشار خربوطلي إلى أن الوزارة دعمت محطة تحويل طرطوس الرئيسية التي تغذي المدينة ورفعت استطاعتها بنحو 165 ميغاواط ساعي بكلفة تقدر بخمسة مليارات ليرة سورية, موضحاً أن التعديل سيحد من ارتفاع معدل الأعطال والتقنين القسري في المحافظة.

كما اطلع خربوطلي على سير العمل في محطة تحويل الكهرباء الخاصة بمشروع خط الجر الثاني لمياه القدموس في ناحية العنازة بمدينة بانياس الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 80 بالمئة.

ولفت الوزير إلى التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والموارد المائية لانجاز كل المشاريع التي تخدم الواقع المائي في المحافظات, وإلى متابعة تنفيذ ورشات الكهرباء مشروع خط جر المياه الثاني الذي يغذي 6 محطات ضخ مياه من محطة بانياس بطول 19كيلومترا وبكلفة نحو 365 مليون ليرة, مؤكدا أن المشروع في حال انجازه سيؤدي لاستكمال إرواء كل القرى في ريفي القدموس وبانياس.