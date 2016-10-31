خربوطلي: وضع الطاقات المتجددة ضمن الإستراتيجية وزارة الكهرباء

بحث وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي مع مديري محطات التوليد في مؤسسة توليد الكهرباء ومدير عام المؤسسة سبل تطوير العمل والرؤية الاستراتيجية لقطاع توليد الكهرباء في المستقبل.

واستعرض وزير الكهرباء في بداية الاجتماع واقع قطاع الكهرباء والتحديات التي يتعرض لها ما يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد للتطوير ووضع آلية عمل تتناسب مع المتغيرات اللحظية التي تفرضها الحرب على سورية عبر إخضاع الكادر البشري للتدريب المستمر وتأهيله لأنه العنصر الأهم في بناء أي مؤسسة.

وأكد خربوطلي ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على محطات التوليد على أتم الجهوزية والعمل على مشاريع جديدة تعزز قوة الشبكة الكهربائية السورية مشيرا بالوقت نفسه إلى أهمية وضع الطاقات المتجددة ضمن استراتيجية الوزارة المستقبلية ولاسيما فيما يتعلق بتشجيع الشركات الخاصة للاستثمار فيها لتعميم ثقافة استخدامها لما لها من أثر إيجابي.