خربوطلي يعلن عودة التيار الكهربائي إلى حلب عبر الخط البديل

أعلن وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أنه تم اصلاح الاعطال وعودة التيار الكهربائي عبر الخط البديل لمدينة حلب ومضخات مياه الشرب سليمان الحلبي، لافتا الى أن ورشات الصيانة تتابع أعمالها لصيانة الاعطال التي لحقت بالمنظومة الكهربائية بمنطقة حريبل.

وبين المهندس خربوطلي أن العمل جار لاصلاح الخط الثاني وستتم تغذية مدينة حلب بالتيار الكهربائي بالتساوي لجميع المواطنين مؤكدا ضرورة الحفاظ على الشبكة الكهربائية وحمايتها من أيدي العابثين وضعاف النفوس.