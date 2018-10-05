خرق جديد للأجواء والمياه اللبنانية من قبل العدو الإسرائيلي

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرقهما الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وجاء في بيان صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني اليوم أن “12 طائرة حربية اسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس ونفذت تحليقاً متواصلاً فوق جميع المناطق اللبنانية”.

وأضاف البيان: إن “طيران العدو نفذ طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب بيروت وضواحيها وبعبدا والبقاع الغربي والشوف وصولاً إلى مناطق البقاع الأوسط ثم غادرت جميع الطائرات المعادية باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأشار البيان إلى أن زورقاً حربياً للعدو الإسرائيلي خرق ليل أمس الحدود البحرية الجنوبية للبنان وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت أمس عن قيام 11 طائرة حربية للعدو بخرق الأجواء اللبنانية.