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2016/12/12
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عاجل1
خروج أكثر من 13 ألف مدني من شرق حلب
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خروج أكثر من 13 ألف مدني من شرق حلب
2016/12/12
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