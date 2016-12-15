خروج الإرهابيين الـ 5000 مع عائلاتهم على مراحل من مناطق انتشارهم في أحياء حلب الشرقية

بدأت عملية خروج الـ5000 إرهابي وعائلاتهم من مناطق انتشارهم في احياء حلب الشرقية وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات لإخراج، وذلك بإشرف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتتجه الحافلات وسيارات الإسعاف على دفعات من معبر الراموسة جنوب حلب لنقل الإرهابيين مع عائلاتهم الخارجين من أحياء صلاح الدين والأنصاري والمشهد والزبدية بالجهة الشرقية من المدينة إلى ريف حلب الجنوبي الغربي.