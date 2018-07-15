خروج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية من درعا البلد إلى شمال سورية

نقلت تقارير إعلامية إنه، بدأت اليوم عملية إخراج الإرهابيين وعائلاتهم الرافضين للاتفاق القاضي بإخلاء منطقة درعا البلد من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها.

وذكرت التقارير من منطقة سجنة على أطراف درعا البلد، أنه تم تجهيز عدد من الحافلات تقل العشرات من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم تمهيدا لنقلهم إلى شمال سورية.

وتم يوم الأربعاء الماضي التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم المجموعات الإرهابية في مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع سلاحها الثقيل والمتوسط للجيش العربي السوري إضافة إلى تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الارهابيين الرافضين للاتفاق.

ويأتي اتفاق درعا البلد على وقع انتصارات الجيش العربي السوري المتتالية خلال عمليته العسكرية لإنهاء الوجود الإرهابي في محافظة درعا.