خروج دفعة جديدة من مسلحي الوعر في حمص الرافضين للمصالحة

بدأ صباح اليوم خروج دفعة جديدة من المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة في حي الوعر تمهيداً لإنهاء جميع المظاهر المسلحة في الحي وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

وذكر مصدر في حمص أنه بدأ خروج الدفعة التاسعة من مسلحي حي الوعر وبعض أفراد عائلاتهم باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي وذلك في إطار استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في الـ 13 من آذار الماضي.

وأشار محافظ حمص طلال البرازي في تصريح لـ سانا إلى أن “عملية إخلاء حي الوعر من المسلحين مستمرة بنجاح دون أي عقبات” مبينا انه سيتم اليوم إخراج دفعة جديدة من المسلحين حيث من “المتوقع خروج بين300 و 400 مسلح مع البعض من افراد عائلاتهم من الحي”.

وتوقع محافظ حمص “خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين قبل 20 أيار الجاري وفق بنود الاتفاق الذي بدأ تنفيذه بتاريخ 18 آذار”.