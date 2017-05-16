خروج 2300 مسلح من حي الوعر في حمص

خرج أكثر من 2300 من مسلحي حي الوعر وبعض أفراد عائلاتهم في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة في الحي تمهيداً لإعلان مدينة حمص خالية بالكامل من جميع المظاهر المسلحة.

وذكر مصدر في محافظة حمص، أن تنفيذ خروج الدفعة العاشرة من مسلحي حي الوعر التي بدأت ظهر أمس لا يزال مستمراً حيث خرجت 50 حافلة تنقل 2350 شخصا من بينهم 460 مسلحا باتجاه إدلب.

ولفت المصدر إلى أنه بخروج الدفعة العاشرة من المسلحين التي من المقرر إنجازها ظهر اليوم يكون حي الوعر أصبح شبه خال من المسلحين وجميع المظاهر المسلحة حيث من المقرر أن يتم السبت القادم إخراج آخر دفعات المسلحين تمهيدا لإعادة جميع مؤسسات الدولة إلى الحي.