خروج 50 شخصا من أحد أحياء حلب الشرقية باتجاه شارع الوكيلي

خرج مساء اليوم الاثنين عشرات الأشخاص من أهالي الأحياء الشرقية في حلب بعد معاناة طويلة من الإرهاب الذي كانت تمارسه بحقهم التنظيمات التكفيرية الموجودة في تلك الأحياء.

وذكرت وكالة “سانا” أن العديد من أهالي أحياء حلب الشرقية خرجوا من منطقة الشابورة في حي الجديدة باتجاه نقاط تمركز الجيش العربي السوري في شارع الوكيلية عند نقطة قصر الوالي.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم نقل الأهالي الذين تجاوز عددهم 50 شخصا بينهم نساء وأطفال إلى مراكز الإقامة التي تم تجهيزها من قبل الجهات المعنية في محافظة حلب.

وخرجت أمس عشرات العائلات من أحياء بستان القصر والصاخور والفردوس وكرم الدعدع والمدينة القديمة باتجاه معبر صلاح الدين وقدمت لهم كل التسهيلات اللازمة حيث تم نقلهم الى مراكز إقامة مؤقتة مزودة بجميع التجهيزات والمواد ومستلزمات المعيشة الأساسية والرعاية الصحية والمعونات بشكل فورى.

ويوجد في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إرهابيون يحاصرون الأهالي ويتخذون منهم دروعا بشرية إضافة إلى اتخاذهم من منازل المواطنين مقرات لهم وجعلها منطلقا للاعتداء على الاحياء الآمنة في حلب بالقذائف الصاروخية والهاون ورصاص القنص.