خزان مياه بيتوني سعة 100 متر مكعب لإرواء الصنمين وبصير بريف درعا

أنجز فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا بناء خزان بيتوني لتجميع المياه بسعة 100 متر مكعب لتأمين تغذية إضافية بمياه الشرب لأهالي مدينة الصنمين وبلدة بصير بالريف الشمالي للمحافظة.

وبين منسق فريق المياه والإعمار في فرع الهلال المهندس علاء برمو أن الخزان سعته 100 متر مكعب تتم تغذيته بالمياه من محطة ضخ بصير التي تم توصيل خط كهرباء لصالحها بطول 1600 متر لتأمين التغذية الكهربائية المستمرة لها.

ولفت برمو إلى أن نحو 40 ألف مواطن في مدينة الصنمين وبلدة بصير يستفيدون من مياه الخزان الجديد الذي استغرق تنفيذه نحو شهر وعشرين يوما وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مبينا أن غزارة ضخ المحطة الوسطية تبلغ 100 متر مكعب في الساعة وتستجر المياه من 4 آبار إحداها تغذي بصير والأخرى تغذي الصنمين.

وتعمل جميع الدوائر الخدمية في محافظة درعا على تأمين كل المستلزمات والخدمات الضرورية لمختلف القطاعات مع عودة الآلاف من أهلها بعد دحر المجموعات الإرهابية منها من قبل الجيش العربي السوري.