خزن درعا يطرح كمية من التفاح في صالاته بأسعار مخفّضة

ضمن إطار التدخل الإيجابي في الأسواق طرح فرع الخزن والتسويق بدرعا اليوم 17644 كيلوغراما من مادة التفاح، بسعر 100 ليرة للكيلو الواحد نوع أول، و 75 ليرة للنوع الثاني، وذلك ضمن صالته في حي الكاشف بمدينة درعا.

وأشار المهندس فريد السويدان مدير الفرع إلى أن الغاية الأساسية التدخل في السوق ودعم احتياجات المواطنين بأسعار منافسة ومخفضة، مؤكدا أن التفاح حسب نشرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا يبلغ 200 ليرة للأول و150 ليرة للثاني.

وأضاف أن التفاح الذي يتم استجراره دون وسيط والمرور بحلقات الوساطة المختلفة من الأصناف عالية الجودة يمكن تخزينه لأسابيع دون تلف.

وطرح الفرع ضمن خطته لتوفير المواد بأسعار مخفضة امس 14 طنا من البرتقال من إنتاج محافظة اللاذقية بسعر 85 ليرة للكيلو الواحد مقابل 150 ليرة في الأسواق.