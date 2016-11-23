خزن وتسويق حماة: شراء 400 طن تفاح من المنتجين بسعر 125 ليرة

قال مدير المؤسسة العامة للخزن والتسويق بحماة المهندس مطانيوس زياده :إن المؤسسة اشترت مؤخرا كمية 400 طن تفاح من المنتجين بسعر 125 ليرة للكيلو الغرام الواحد خلال الأسابيع الماضية لافتا إلى أن الكميات المستجرة والمخزنة لدى صالات الفرع تزيد على مثيلاتها مقارنة مع العام الماضي بمعدل 3 أضعاف غير ان وفرة الإنتاج أدت إلى تراجع الأسعار.

وأكد المهندس زياده ان الفرع مستمر بتسويق المحصول حتى نهاية عمليات القطاف مع توزيع الصناديق البلاستيكية على المناطق المنتجة وشحنه على سيارات من أراضي المزارعين إلى الوحدات التبريدية المجهزة وذلك على نفقة المؤسسة ما يوفر أعباء تسليمها على المزارعين.

وشكا عدد من مزارعي التفاح في مناطق مصياف وبشنين وبرشين وتين السبيل والحكر التي تعد الأهم على مستوى المحافظة في إنتاج التفاح من الضعف الملحوظ في تسويق وتصريف انتاجهم مشيرين إلى أن اسعار التفاح شهدت انخفاضا بسبب زيادة العرض وقلة الطلب مطالبين مؤسسة الخزن والتسويق بزيادة الكميات المستجرة من قبلها بهدف إيجاد استقرار نسبي في أسعار هذه الغلة الزراعية وطرحها لاحقا باسعار مجزية خلال موسم الشتاء.

الجدير ذكره أن زراعة التفاح تحتل مكانة متميزة في محافظة حماة وتتركز في ريفها الغربي كمنطقة مصياف وتشكل مصدر دخل لعدد كبير من ابناء تلك المناطق حيث تساعدهم ظروف البيئة الجبلية على زراعة هذا المحصول الذي يشتهر بصنفيه “كولدن”و”ستوركن”.