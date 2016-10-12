خسارة مدوية للأرجنتين في تصفيات المونديال

تلقى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فجر الأربعاء 12 تشرين الأول، هزيمة قاسية على ملعبه أمام ضيفه منتخب باراغواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وباغت الضيوف أصحاب الأرض بهدف حمل توقيع المهاجم ديرليس غونزالز في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وبقيت الباراغواي صامدة أمام محاولات التانغو الأرجنتيني لإدراك التعادل، الذي أهدر مهاجمه سيرغيو أغويرو ضربة جزاء في الدقيقة (47) بعد تصد رائع من حارس منتخب الباراغواي خوستو بيلار، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدف لصفر.

وارتقت الباراغواي بعد هذا الانتصار إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة، في الترتيب العام لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018، بفارق نقطة واحدة عن الأرجنتين صاحبة المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى عن تصفيات أمريكا الجنوبية، انتصرت تشيلي حاملة لقب كأس كوبا أمريكا على ضيفتها بيرو (2-1)، لترفع رصيدها إلى 14 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد بيرو عند ثماني نقاط في المركز الثامن.