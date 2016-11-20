خسارة ملاكم روسي لـ 3 أحزمة في ليلة سوداء

فقد الروسي سيرغي كوفاليف لقب بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل بحسب ثلاثة اتحادات للملاكمة، أمام متحديه الأمريكي أندريه وارد، بطل العالم سابقا للوزن المتوسط، في نزال مثير للجدل.

بدأ البطل الروسي النزال بقوة وسيطر على مجريات الجولات الأربع الأولى، حتى إنه أسقط متحديه في نهاية الجولة الثانية، ليفتتح الحكم باب العد، وينهض الأمريكي قبل العد إلى العشرة.

استعاد الملاكم الأمريكي توازنه في الجولات الثمانية الباقية، التي جاءت متكافئة بين الطرفين، إلا أن الحكام الثلاثة أثاروا الجدل بإعلانهم بالإجماع فوز وارد على كوفاليف، بالنقاط، بواقع: (114-113، 114-113، 114-113)، في النزال الذي جمعهما، فجر الأحد 20 تشرين الثاني، في لاس فيغاس.