خطط روسية لجعل قواعد الصواريخ رقمية تماما

اصدر المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا أشار فيه إلى أن قواعد الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيتم استبدالها تماما بتقنيات نقل البيانات الرقمية بحلول عام 2020.

وأشار البيان إلى أن بداية من مراكز إطلاق الصواريخ ووصولا إلى مستوى الفرقة ومركز الاتصالات، ومراكز التدريب، وأكاديمية بيوتر العسكرية في موسكو وفرعها في سيربوخوف، يتم حاليا تجهيزها بصورة كاملة بمعدات الاتصالات الرقمية. واختتم المكتب بيانه قائلا «إذا ما حافظنا على الوتيرة الحالية من التحديث، فإنه بحلول عام 2020 ستكون قواعد الصواريخ الاستراتيجية الروسية مجهزة بنسبة 100% بتقنيات نقل البيانات الرقمية».