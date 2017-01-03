خطوات بسيطة تقي من أمراض “الرئة”

أمراض الرئة من الحالات الطبية الأكثر شيوعا في العالم، وتقول الدراسات إن التدخين والالتهابات والوراثة من أكثر العوامل التي ترفع من خطر الإصابة بأمراض الرئة.

الرئتين هو جهاز معقد تتوسع عضلاته وتسترخي آلاف المرات كل يوم لجلب الأكسجين وطرد ثاني أكسيد الكربون.

هناك بعض الخطوات التي ينصح باتباعها لحماية الرئتين من أي أمراض والتي رصد بعضها موقع Health:

1- التنفس العميق وتمرينات التنفس: هو من أفضل الطرق التي تساعد على صحة الرئتين خاصة إذا كانت أثناء جلسات اليوجا.

2- تناول الماء بقدر كافٍ: الماء هو علاج لكثير من القضايا المتعلقة بالصحة، وجود الماء بانتظام يحسن تدفق الدم والذي بدوره يبقي الرئتين مائية.

3- تناول بعض المواد الغذائية اللاذعة: قد يبدو الأمر مزعجا عند البعض عند تناول بعض الأطعمة اللاذعة مثل الثوم والبصل إلا أن الدراسات أكدت أنهما يقللان الكولسترول في الدم ويحاربان الالتهابات التي تؤثر على الرئتين.

4- تناول الفلفل: تقول الدراسات إن الفلفل يزيل المخاط من الرئتين وهذا السبب الأساسي لسيلان الأنف عند تناول الأطعمة الحارة.

5- تناول كوب من الحليب الدافئ مع الكركم: هذا المشروب يساعد على مكافحة العدوى وأمراض الرئة، لذلك ينصح الأطباء بتناوله مرة على الأقل يوميا قبل النوم.

6- الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على التخلص من الملوثات من الرئتين.