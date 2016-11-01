خطوات بسيطة لتجنب تسوس الأسنان

قدم تقرير نشره الموقع الأمريكي”Wiki How” 13 خطوة بسيطة، تساعد في تجنب حدوث مشاكل الأسنان، وتتضمن هذه الخطوات الآتي:

تنظيم جدول لغسيل الأسنان يوميا عدة مرات. استخدام فرشاة أسنان مناسبة لحجم الفك، حتى تصل إلى كل الأسنان بسهولة. من الضروري استخدام كمية صغيرة من معجون الأسنان ويفضل أن يحتوي على “الفلورايد”.

4.المضمضة باستخدام غسول الفم المياه بالملح أو حتى المياه يوميا.

5.استخدام خيط الأسنان أو خشب الأسنان، اذا وجدت صعوبة في استخدام الخيط ولو مرة واحدة في اليوم.

التقليل من أكل الكثير من الحلويات أو السكريات، إذا كنت من محبيها فعليك غسيل أسنانك بعدها مباشرة.

7.شرب الكثير من العصائر الطبيعية والابتعاد عن الصودا أو العصائر المضاف إليها السكر الصناعي.

8.الحد من الأطعمة الحمضية، لأنها تقضى على مينا الاسنان.

9.شرب الكثير من المياه والشاي الأخضر، لأنهما يساعدان في منع تكون الترسبات على الأسنان.

10.الإكثار من أكل الأطعمة التي تحتوي على الألياف، لأنها تعمل على تدفق اللعاب، الذي يساعد على عدم تكون البكتيريا والبلاك.

11.تناول الكثير من منتجات الألبان لاحتوائها على الكالسيوم والفوسفات وفيتامين D.

12.مضغ اللبان الخالي من السكر، لمساعدته على تنظيف الأسنان.

13.الذهاب إلى الطبيب المختص باستمرار للكشف الدوري.