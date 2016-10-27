خطوات بسيطة للحفاظ على شعر صحي

نشر تقرير طبي أهم النقاط للحفاظ على شعر صحي وجميل من خلال بعض التعليمات التي يمكنها مساعدتك للحفاظ على شعرك أطول فترة ممكنة:

الحصول على ما يكفى من الفيتامينات: عليك العثور على الفيتامينات المفيدة في اللحوم، الأسماك، البيض، الدجاج، الفاكهة، الخصراوات، المكسرات وجميع منتجات الألبان.

تدليك الشعر بالزيوت: تدليك الشعر بزيت البيض مرتين أسبوعيا مع تركه من الليل للصباح يعزز من صحة الشعر ويقلل الإصابة بالشيب المبكر.

التوقف عن التدخين: التدخين يؤدي الى تساقط الشعر وتلفه، ويضر بصحة بشرتك، وأيضا اصفرار الأسنان وأمراض اللثة.

العناية الجيدة للشعر: لا تحاول استخدام الصبغات أو مجفف الشعر كثيرا حتى لا يصاب الشعر بالضعف أكثر، وعند تمشيط الشعر لفك التشابك عليك باستخدام مشط واسع للمحافظة عليه من السقوط أو التقصف.

العلاجات الطبيعية: إلى الآن لا توجد دراسات حاسمة تظهر أن المكملات الغذائية الطبيعية تمنع الشيب، ولكن هنالك العديد من العلاجات الطبيعية في الهند وغيرها من المناطق. إذا كنت تريد إضافة بعض منها إلى روتينك اليومي أو التشاور مع طبيب بخصوصها.

بعض من هذه الخيارات:

– السمسم الأسود

– عشب بحري

– زيت الاملا

– أوراق نبات القراص