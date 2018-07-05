خط نقل داخلي جديد في مدينة السويداء

أحدثت لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في محافظة السويداء خط نقل داخلي جديدا في مدينة السويداء يمتد من الشارع المحوري ودوار الشرطة العسكرية وصولا إلى ساحة تشرين ودوار الفندق السياحي وساحة الفرسان باتجاه كلية الهندسة الميكانيكية والمعهد الصناعي.

وأشار مدير النقل والمرور في الأمانة العامة لمحافظة السويداء يوسف سرايا إلى أهمية الخط نظرا لوجود كثافة سكانية على مساره وخاصة من الطلبة والموظفين.

ولفت سرايا إلى تحديد ملاك للخط بثلاثين سرفيسا كحد أقصى بدأ بعضها بالعمل داعيا السائقين الراغبين بتشغيل آلياتهم على هذا الخط لمراجعة مركز الانطلاق الموحد ومديرية النقل ليتم اعتمادهم وفق الأصول الناظمة للعمل.