خلال أيام.. إطلاق مشروع إعادة بناء مشفى جبلة الوطني

تستعد مديرية صحة اللاذقية لإطلاق مشروع إعادة بناء مشفى جبلة الوطني خلال الأسبوع الجاري بالتوازي مع الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية المتاحة في أقسامه القائمة حاليا.

وقال مدير صحة اللاذقية الدكتور عمار غنام: إنه تم التصديق على عقد إعادة بناء المشفى بقيمة مليار و24 مليون ليرة سورية للمرحلة الأولى، وهي تشمل أعمال التأسيس والإنشائية والمعمارية حيث ستقوم مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع 6 بمباشرة أعمالها خلال الأسبوع الجاري.

ولفت مدير الصحة إلى أن مدة العقد عام واحد تكون المديرية خلاله أنهت استكمال المخططات الميكانيكية والكهربائية لتكون جاهزة للتنفيذ فور انتهاء أعمال المرحلة الأولى.

ويعمل مشفى جبلة الوطني حاليا من خلال بعض الأقسام الموجودة ضمن كتلة مستقلة بطاقة 56 سريرا، إلا أنها لا تكفي لتخديم الفئة المستهدفة وهي نحو 350 ألف مواطن حسب الدكتور غنام ما استدعى توسيعه ليضم المشفى الجديد نحو 200 سرير مع توفير التجهيزات الطبية الحديثة.

وكان تفجير إرهابي استهدف المشفى الوطني في جبلة في الـ 23 من أيار الماضي ما أدى إلى تدمير قسم الإسعاف بالكامل وتضرر بعض الأقسام وخاصة قسم العمليات لتبدأ مباشرة أعمال التأهيل والصيانة ويعاود تقديم خدماته خلال أقل من شهر.