خلال أيلول الماضي.. نحو «29» طنا إنتاج معمل سجائر حماة

بلغ إنتاج معمل سجائر حماة خلال شهر أيلول الماضي 28.280 طناً من الدخان المحلي، وذلك من أصل المخطط البالغ 66 طنا.

وأوضح المهندس إياد الخلف مدير المعمل أنه رغم الجهود الكبيرة للحفاظ على سوية الإنتاج إلا أن هناك انخفاضا فيه، عازيا ذلك الى الأعطال المتكررة على خطوط الإنتاج لعدم انتظام عمليات التقنين الكهربائي، اضافة الى عدم إمكانية تخزين كميات كبيرة من الدخان المحلي في المستودعات التي تحتاج إلى توفر العديد من الشروط لتخزين الدخان لفترات طويلة.

وبين الخلف أن أهم أصناف التبوغ المنتشرة زراعتها محلياً هي “الفرجينيا والبرلي وشك البنت”، فيما تستجر المواد الأولية للتصنيع كالتبغ الخام ولوازم التصنيع والتسويق الأخرى من المؤسسة العامة للتبغ.