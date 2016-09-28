خلال اسبوع.. تنظيم «47» ضبطا وإغلاق «8» محلات تجارية بحمص

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال جولاتها على الأسواق خلال الأسبوع الماضي 47 ضبطا بحق فعاليات تجارية مخالفة وأغلقت 8 محلات تجارية إغلاقا إداريا بسبب مخالفتهم.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محمود الصليبي إن المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وبدل خدمات ومخالفات بالمواصفات والبيانات والغش والتدليس والاتجار بالمحروقات والدقيق التمويني ومواد الإغاثة.

ولفت الصليبي إلى أنه تم سحب 23 عينة خلال الفترة ذاتها من المواد الغذائية وغير الغذائية للتأكد من مطابقتها لشروط السلامة العامة.