خلال الأسبوع الرابع من الجاري.. «332» مليـون ليرة تداولات «بورصة دمشق»

أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تعاملاتها الأسبوع الماضي بأحجام تداول بلغت حوالي 332 مليون ليرة سورية توزعت على نحو 449 ألف سهم بواقع 354 صفقة على مدار خمس جلسات تداول.

وتركزت تعاملات السوق المالية خلال الأسبوع على أسهم المصارف التي استحوذت على أكثر من 97% من إجمالي قيمة التداول وما يعادل 323 مليون ليرة، حيث بلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 66 مليون ليرة، وأغلق المؤشر العام للسوق على 5849 نقطة، ليسجل ارتفاعاً أقل من 1% كما الأسبوع السابق.

أما على مستوى الشركات فقد كان التداول على أسهم 17 شركة، بينما لم يتم التداول على أسهم سبع شركات طوال جلسات الأسبوع، وارتفع سعر خمسة أسهم وتراجعت أسعار ستة وحافظت بقية الأسهم على أسعار الإغلاق السابقة من دون تغيير رغم التداول عليها.

وتصدّر قائمة الأسهم من حيث أحجام التداول سهم بنك بيمو بـ15 مليون ليرة، يليه بنك الشام بـ81 مليون ليرة، ويأتي بعده بنك سورية الدولي الإسلامي بـ45 مليون ليرة، ثم بنك قطر الوطني بـ21 مليون ليرة.

وبحسب مراقبين فإن السوق تشهد ومنذ بداية العام الجاري تذبذباً في أحجام التداول وتراجعاً شبه جماعي في أسعار الأسهم وهو أمر طبيعي نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات سعرية مرتفعة نسبياً أدت إلى عمليات بيوع بهدف جني الأرباح وبالتالي ضغطت على الأسعار نحو التراجع وسوف يكون للنتائج المالية للشركات المدرجة بنسختها الأولية التي ستصدر منتصف شباط دور كبير في تنشيط السوق في حال كانت هذه النتائج إيجابية.