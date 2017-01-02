خلال العام الماضي.. تنفيذ “60” منشأة حرفية وصناعية في السويداء

اكد مدير صناعة السويداء هيثم عامر انه تم خلال العام الماضي تنفيذ 60 منشأة حرفية وصناعية في المحافظة برأسمال 251.975 مليون ليرة.

وأوضح عامر أن المنشات المنفذة ذات توصيف هندسي وغذائي وكيميائي، ووفرت 106 فرص عمل وتوزعت بواقع 31 منشأة صناعية وفق القانون رقم 21 و 29 منشاة حرفية وفق القانون رقم 47.

ولفت عامر الى وجود 22 منشأة صناعية حاليا قيد التنفيذ، و5 منشآت منفذة تنفيذا جزئيا وذلك وفق قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم رقم 8 الناظم لذلك.

وكان عدد المنشات الحرفية والصناعية المنفذة في السويداء في العام 2015، 61 منشأة ذات توصيف هندسي وغذائي وكيميائي ونسيجي برأسمال تجاوز الـ 195 مليون ليرة.