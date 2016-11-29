خلال اليومين الماضيين.. إخماد «9» حرائق في السويداء

تمكن فوج اطفاء السويداء من اخماد تسعة حرائق خلال اليومين الماضيين طالت عددا من المناطق في مدينة السويداء و القرى في ريف المحافظة.

ذكر قائد فوج الاطفاء نايف الشعار أن اثنين من الحرائق حصلا في الاراضي الزراعية داخل حرم المعهد الفندقي وغربي مساكن الشرطة العسكرية، فيما حصلت بقية الحرائق عند مفرق سهوة بلاطة وعلى طريق السويداء باتجاه قرى الثعلة والاصلحة وولغا، بالاضافة لحرائق أعمدة كهربائية في قرية الرحي.

وأشار الشعار الى أن فوج اطفاء السويداء أخمد منذ بداية العام الجار أكثر من 380 حريقا طالت العديد من الاشجار الحراجية والمثمرة، بالاضافة للاراضى الزراعية وأعمدة الكهرباء والمنازل والمحال التجارية، مبينا أن معظم الحرائق وقعت خلال الصيف الماضي حيث شهد شهر أيار لوحده حصول 236 حريقا فيما شهد شهر حزيران الماضي 117 حريقا.

ودعا الشعار الاهالي الى أخذ الحيطة والحذر من استعمال الشواحن الكهربائية المستعملة والرخيصة الثمن، ووضع أجهزة الخلوي عند شحنها في أمكنة بعيدة عن السجاد أو المواد القابلة للاشتعال لتفادي وقوع الحرائق.