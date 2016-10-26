خلال تفقده عددا من المخابز.. الغربي: عدم التلاعب بالأسعار والوزن

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي من مشرفي المخابز استمرار العمل على إنتاج رغيف الخبز وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة، وعدم التلاعب بالوزن والسعر المحددين من قبل الوزارة.

وأكد الغربي خلال جولة قام بها بعد ظهر أمس على عدد من المخابز في منطقة المزة، اطلع خلالها على واقع عمل خطوط الإنتاج أنه يجري العمل على تخفيض نسبة استخراج القمح إلى 80 بالمئة الذي كان معمولا به سابقا، ما يسهم في تحسين نوعية ومستوى الخبز.

واستمع الوزير الغربي من المواطنين الموجودين أمام الأفران إلى آرائهم ومقترحاتهم حول نوعية الخبز المنتج.