خلال جولة على مديرية المالية.. دياب: محاسبة المخالفين وتبسيط الإجراءات

أكد محافظ حلب حسين دياب ضرورة التزام جميع العاملين بأماكن عملهم والتعامل المرن مع المواطنين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة القصوى ومنع مظاهر الخلل أو الفساد أو الابتزاز للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ اليوم على مديرية المالية اطلع خلالها على سير عمل الأقسام والدوائر المالية، مشددا على ضرورة محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، والتأكيد على محاسبة عدم الملتزمين بالدوام ومتابعة أتمتة العمل وتبسيط الإجراءات.

واستمع المحافظ من عدد من المواطنين المراجعين للمديرية إلى ملاحظاتهم حول العمل، مؤكدا أنه ستتم تلبية جميع طلباتهم حسب الإمكانيات المتاحة.

من جانبه بين مدير مالية حلب محمود جمل وجود نقص في عدد العاملين بالمديرية والعمل مستمر لتطوير آليات العمل، ما يسهم في سرعة تخديم المواطنين وتلافي الملاحظات.