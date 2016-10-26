خلال مؤتمرهم الانتخابي.. هذه أبرز مطالب طلبة كلية الآداب بجامعة حماة

دعا الطلبة المشاركون في المؤتمر الانتخابي للوحدة الطلابية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حماة الى رفد الكلية بالكوادر العلمية المؤهلة، وزيادة أعداد أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والكوادر الإدارية، نظرا لاستيعاب الكلية اعدادا كبيرة من الطلبة ولا سيما الوافدين من مختلف المحافظات.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد في الكلية تحت شعار طلبة سورية في الجامعات والمعاهد كما في الجبهات صامدون منتصرون إلى زيادة أعداد أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية وخاصة في قسمي اللغة الفرنسية واللغة الانكليزية، وزيادة ميزانية الجامعة للتوسع في الأبنية والسكن الجامعي والاهتمام بأبنية الكلية من النواحي الخدمية والقاعات التدريسية وتزويد مكتبتها بمختلف المراجع والكتب الأدبية.

ونوه رئيس فرع حماة للاتحاد الوطني لطلبة سورية أمجد نصر المولى بأهمية المؤتمرات الطلابية في تذليل العقبات التي تعترض الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، لافتاً إلى متابعة مختلف القضايا الطلابية والتعليمية والمساهمة في إقامة الفعاليات والنشاطات التي تسهم بالارتقاء بالمستوى الثقافي للطلبة والمساهمة في خلق مناخ ثقافي صحي يفتح المجالات أمام إبداعات الطلبة وتطلعاتهم المستقبلية.

من جانبه أكد عميد كلية الآداب في جامعة حماة الدكتور أنس بديوي ضرورة الإعلان عن مسابقة لتعيين أعضاء جدد للهيئة التدريسية والتعليمية لمعالجة نقص الكوادر العلمية في الكلية والاهتمام بالقاعات التدريسية وتزويد المكتبة بمختلف المراجع.