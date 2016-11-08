خلال مؤتمره.. الفلاح يطالب والمسؤول يعد..!

تركزت مداخلات أعضاء رابطة “جبل سمعان” الفلاحية في حلب أمس على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج وتسهيل آلية الترخيص الزراعي والسماح بمنح قروض للفلاحين ليتمكنوا من تمويل الموسم.

وأكد المشاركون في مؤتمر الرابطة على ضرورة زيادة كميات المازوت المخصصة للزراعة وزيادة كمية المقنن العلفي، وإحداث وحدات بيطرية وتمديد فترة حملات التلقيح البيطرية، ووقف الفوائد على المستدينين من المصرف الزراعي التعاوني.

وأكد أوسو عبدال رئيس مكتب الفلاحين الفرعي خلال رده على مداخلات الفلاحين، أن أن قيادة الفرع ستبذل ما بوسعها لتوفير أفضل الظروف للفلاحين لاستثمار أراضيهم أفضل استثمار وزراعتها بما يعود بالفائدة لهم وللوطن.

كما تركزت المقترحات والمطالب المطروحة في مؤتمر الرابطة الفلاحية بمدينة الحسكة، حول تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتخفيض أسعارها وخاصة بالنسبة للمحروقات مقابل رفع أسعار المنتجات الزراعية مثل الحبوب والقطن.

ودعا الفلاحون المشاركون في أعمال المؤتمر إلى تأمين التيار الكهربائي للمشروعات الزراعية وتخفيض قيم استهلاك الكهرباء الزراعية وتأمين استمرار جريان المياه في سرير نهر الخابور اعتبارا من بلدة تل تمر وحتى مدينة الحسكة وذلك من خلال التوسع بحفر الآبار الارتوازية واستكمال مشروع جر مياه نهر دجلة إلى الحسكة وتأمين المياه اللازمة لسقاية الأغنام في مناطق الرعي بمناطق جبل عبد العزيز والهول وأم مدفع.

وشملت المقترحات إلغاء الفوائد على الديون المترتبة على الفلاحين ومنح الموافقات اللازمة لتنفيذ عمليات تعزيل الآبار وحفر آبار جديدة وإحداث صندوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية ومنح القروض لشراء الأغنام عن طريق الجمعيات الفلاحية وزيادة كميات المقنن العلفي المخصص لمربي الثروة الحيوانية وتطوير عمل مراكز البحوث الزراعية لاستنباط أصناف جديدة من بذار القمح والقطن وغيرها من المطالب.

ومن جهتهم دعا أعضاء مؤتمر الرابطة الفلاحية لمنطقة السويداء الى زيادة خطة الطرق الزراعية ومخصصات الأعلاف، ومراقبة أسعارها وإدخال محصول العنب ضمن صندوق الدعم الزراعي وتحديث آليات مشروع التنمية الزراعية وزيادة عدد آبار المكرمة ومراقبة صلاحية وأسعار الأدوية الزراعية وزيادة مخصصات المزارعين من المازوت.

كما طالبوا بتوزيع الأراضي المسجلة أملاك دولة على أصحابها وإعادة فتح القروض الزراعية المتوقفة وإلغاء الضريبة والرسوم على الجرارات والآليات الزراعية، وتوفير قطع الغيار لها بسعر مناسب وإحداث مركز لتوزيع الأعلاف في ناحية المزرعة، وإلزام شركات القطاع العام باستلام كل ما يعرض عليها من إنتاج والإسراع بإنجاز سوق الهال وإيجاد مشروع إنتاجي في كل جمعية فلاحية.

ولفت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين فيصل المسالمة إلى حرص الاتحاد على متابعة قضايا الفلاحين والعمل لتذليل الصعوبات التي تواجههم.

بينما أوضح رئيس اتحاد فلاحي السويداء خطار عماد أنه سيتم إعداد مذكرة بالعديد من المسائل المتعلقة بمصلحة المزارعين ورفعها للجهات المعنية.