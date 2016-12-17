خلال 4 أشهر..10 مليارات ليرة قيمة مشتريات التجارة الداخلية من الصناعة

بلغت قيمة المواد التي اشترتها المؤسسات العامة الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من شركات ومؤسسات وزارة الصناعة نحو عشرة مليارات ليرة سورية خلال الأربعة أشهر الماضية.

وأفادت مديرية المواد والأمن الغذائي بالوزارة في بيان لها اليوم بأن المواد التي اشترتها المؤسسات تشمل الزيوت والكونسروة ومحارم كنار والسكر والمياه والألبسة الداخلية والمنظفات والمشروبات وألبان الغوطة وبرادات بردى والسجاد وشاشات سيرونيكس.

وبينت المديرية أن شراء هذه المواد يهدف لتسويق صناعات ومنتجات وزارة الصناعة بالأسواق الداخلية وتصريف إنتاجها من خلال صالات ومنافذ بيع مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يضمن حصول المستهلكين على الحاجات الضرورية لهم من المواد الغذائية والاستهلاكية.