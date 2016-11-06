خلال 48 ساعة .الخبز مجانا لكفريا والفوعة والمواد الغذائية لدير الزور

من المقرر البدء بتوزيع الخبز مجانا على أهالي بلدتي كفريا والفوعة بمحافظة إدلب والمواد الغذائية الأساسية على محافظة دير الزور خلال ال 48 ساعة القادمة وذلك وفق بيان أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيرة فيه أن ذلك يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من الأعباء على الأهالي الذين يعانون من الحصار الذي تفرضه التنظيمات الإرهابية عليهم.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها اتخذت بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري جميع الترتيبات اللازمة لتوزيع الخبز مجاناً على أهالي بلدتي كفريا والفوعة بمحافظة إدلب المحاصرتين من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة بالسبل المتاحة كما اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لتوزيع المواد الغذائية الأساسية والأدوية والخضار والفواكه وكل الاحتياجات الضرورية لأهالي محافظة دير الزور بما يعزز صمودهم في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يتعرضون له.

وتقوم الطائرات السورية والروسية بإلقاء المواد الأساسية وجميع المستلزمات الضرورية للمواطنين عبر المظلات لكسر الحصار الذي تفرضه التنظيمات الإرهابية على بلدتي الفوعة وكفريا ومدينة دير الزور.

وفي سياق آخر طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم من الجهات المعنية في محافظة القنيطرة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تجهيز مخبز احتياطي جديد في قرية حضر بمحافظة القنيطرة.

وكانت اللجنة الاقتصادية وافقت في جلستها الأخيرة على إحداث وتجهيز مخبز احتياطي في القرية المذكورة.