خلال «9» أشهر.. تنفيذ «46» منشأة حرفية وصناعية بالسويداء

وصل عدد المنشآت الحرفية والصناعية المنفذة في محافظة السويداء خلال الأشهر التسعة الماضية 46 منشأة ذات توصيف هندسي وغذائي وكيميائي وذلك برأسمال بلغ 200.875 مليون ليرة سورية و قيمة آلات فيها قدرها 159.513 مليون ليرة.

وبين مدير الصناعة بالسويداء هيثم عامر أن المنشآت المنفذة في مختلف مناطق المحافظة ساهمت بتوفير 72 فرصة عمل، و توزعت بواقع 25 منشآة صناعية وفق القانون رقم 21 و 21 منشآة حرفية وفق القانون رقم 47 .

وأشار مدير الصناعة إلى وجود 22 منشأة صناعية حاليا قيد التنفيذ، و 5 منشآت منفذة بشكل جزئي، وذلك وفق قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم رقم 8.

وكان عدد المنشآت الحرفية والصناعية المنفذة بالسويداء العام الماضي بلغ 61 منشأة حرفية وصناعية ذات توصيف هندسي وغذائي وكيميائي ونسيجي وذلك برأسمال بلغ 195 مليونا و36 ألف ليرة.