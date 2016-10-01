خلال 9 أشهر.. قروض من “مشروعي” لـ 3300 مواطن في السويداء

مولت صناديق تمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج “مشروعي” بالسويداء خلال الأشهر التسعة الماضية 3300 مواطن بقروض لأغراض تنموية لتنفيذ أعمال ومشروعات صغيرة وتعليمية للطلاب الجامعيين.

وبين مدير مكتب التنمية المحلية بمحافظة السويداء المهندس فراس البعيني أن قيمة القروض الممنوحة للمستفيدين بلغت نحو 224 مليون ليرة موضحا أنه تم منذ بداية العام الحالي رفع رأسمال 57 صندوقا من الصناديق العاملة لبرنامج “مشروعي” بالمحافظة من قبل الأمانة السورية للتنمية برأسمال قدره 103 ملايين ليرة وذلك بغية تطوير عملها والإقراض فيها.

وأشار البعيني في تصريح لوكالة “سانا” إلى أن “مشروعي” استهدف منذ انطلاقته بالمحافظة عام 2011 ولغاية تاريخه 102 قرية وبلدة ومدينة شملت بالإقراض نحو 10600 مواطن تم منحهم مبالغ إجمالية للمشروعات والأغراض التعليمية بقيمة نحو 544 مليون ليرة.

وتعمل هذه الصناديق غير الربحية على الإقراض دون فوائد وعبر مسارين الأول إنتاجي للمشاريع تتراوح قيمته بين 50 ألفا و 200 ألف ليرة ويستند في منحه إلى توفر فكرة عمل أو مشروع لدى طالب القرض قابلة للتنفيذ وتخدم بيئة مجتمعه الريفي مع أولوية في إعطائه للعاطلين عن العمل والثاني تعليمي لمساعدة الطلبة الجامعيين ويبلغ سقفه 50 ألفا ويمنح لمدة تعادل سنوات الدراسة في الجامعة أو المعهد ويصرف على دفعات سنويا.