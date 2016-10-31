خلطة سحرية لتقوية الجهاز المناعي

يعاني العديد من الأشخاص من ضعف في جهاز المناعة لديهم، وغالباً ما يلجأون الى الأدوية والمكملات الغذائية لتقويته، إلا أن تحقيق ذلك بات ممكناً من خلال مكونيين هما الثوم والعسل.

وللجمع بين فوائد الثوم والعسل يجب خلط الثوم المفروم مع العسل، الأمر الذي يسمح بتنقية الدَّم وحماية الجسم من أزمات القلب وتحقيق التوازن بدون التأثير على مستويات السكر في الدم، والأهم تعزيز صحة الجهاز المناعي والحماية من الإنفلونزا ونزلات البرد.

المكونات:

– كوبان من العسل النقي

– 6-8 فصوص ثوم مفروم

طريقة التحضير:

– ضع الثوم المفروم في وعاءٍ محكم الإغلاق أو علبة بلاستيكية، ثم ضع فوقها العسل.

– ضع الوعاء في مكانٍ جافٍ وبعيدٍ عن الرطوبة، وخلال شهر سيكون جاهزاً للاستخدام، ويمكن تناوله يومياً.