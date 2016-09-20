خلطة مذهلة لتنظيف «الكبد»

يلعب الكبد دوراً أساسياً في صحة الجسم العامة لأنه مسؤول عن تصفية الدم وتنظيفه وعن التخلص من المواد السامة التي تؤذي الخلايا السليمة.

والمحافظة على الكبد بصحة جيدة وبحالة أداء مثلى يؤمن لنا الطاقة والمعنويات العالية وينعكس إيجاباً على صحة الجلد، في المقابل، عندما يواجه الكبد صعوبات في أدائه لمهماته بسبب التسمم، يتأثر الجسم كله بشكل عام ويمر بسلسلة من الاضطرابات التي تؤثر على نوعية الحياة.

يقدم خبراء التغذية علاجا مدهشا يسهل تنظيف الكبد والمرارة وإعادة التوازن لهما بشكل طبيعي، ويجلب منافع أخرى للجسم وهو مكون من زيت الزيتون والحامض

وتعتبر هذه الوصفة الطبية، علاجا ممتازا للحرقة والإحساس بالثقل في المعدة، وقادرة على تنشيط الهضم وتخفيض الحموضة في الجسم وتساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كما انها تعالج الكثير من مشاكل الشعر والجلد.

كيف يتم تحضير وصفة زيت الزيتون والليمون الحامض العلاجية ؟

هذه الوصفة بزيت الزيتون والليمون الحامض لا تتطلب أي مكون آخر. مجرد خلط هذين المكونين يخلق مزيجاً قوياً لجسم أكثر صحة ومظهر أكثر شباباً.

المكونات: ملعقة واحدة من عصير الليمون الحامض “5 ملل”

ملعقة واحدة من زيت الزيتون البكر المعصور على البارد “16 غ”

طريقة الاستعمال: كل يوم صباحاً، قبل الأكل، خففوا عصير الليمون الحامض في زيت الزيتون البكر المعصورعلى البارد وتناولوه فوراً.

انتظروا على الأقل 30 دقيقة قبل أن تأخذوا فطوركم.

لتنظيف كبدكم من السموم، تناولوه كل يوم لمدة شهر متواصل.

تستطيعون تكرار هذه الوصفة عدة مرات في السنة بحسب حاجتكم، لكن لا يجب ان تفرطوا في استعمالها، لانها فقد تعطي نتائج عكسية.

عندما ينتهي العلاج، ستشعرون بالتأثيرات الإيجابية على صحتكم.

من المهم عندها أن تتبعوا نظاماً غذائياً صحياً لتتجنبوا مشاكل مستقبلية على مستوى الكبد.