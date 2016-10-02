خلف: ضرورة توزيع المحروقات على المواطنين بشكل عادل ومنتظم

أكد محافظ حماة الدكتور غسان خلف ضرورة توزيع مواد المحروقات بشكل عادل ومنتظم على المواطنين والحد من عمليات الابتزاز بهذا الشأن.

وخلال اجتماع مع مراقبي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي المسؤءولين عن مراقبة وضبط عمل محطات الوقود، اشار المحافظ الى مهمة كل جهة في عمليات توزيع المحروقات في محطات الوقود من حيث ضبط الدور ومعايرة المضخات والتأكد من كميات الوقود الاحتياطية في خزانات المحطة والفائض منها في حال وجوده، وقياس الكميات المباعة مع الكميات الواردة والموجودة في خزانات المحطة يوميا مع التأكيد على استمرار عمل المحطة بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.