خلف يشدّد على إنهاء تنفيذ مصب الصرف الصحي لقرية حزوز بمصياف

اطلع محافظ حماة الدكتور غسان خلف أمس على واقع شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي في بلدة عين حلاقيم بمنطقة مصياف، إضافة إلى سير العمل في المركز الصحي للبلدة.

وأكد المحافظ ضرورة الانتهاء من تنفيذ مصب الصرف الصحي لقرية حزور بمنطقة مصياف خلال موعد أقصاه اليوم، مشددا على أهمية اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لإزالة التعديات على خطوط الصرف الصحي، والإسراع في إصلاح الخلل الحاصل في موقع المصب الذي تصب مياهه المالحة في مجرى النهر المائي المار بالقرب من قرية عين حلاقيم.

ويقوم المزارعون في تلك المناطق بسقاية الخضار من مياه المجرى المائي الأمر الذي تسبب بتسرب المياه المالحة إلى مياه النبع التي تروي أهالي البلدة وبالتالي إلى تسجيل بعض حالات التهاب الكبد.

ووجه محافظ حماة خلال إطلاعه على واقع العمل في المركز الصحي للبلدة بتأمين عيادة متنقلة بشكل فوري وأخرى لمديرية صحة حماة، مستمعا من القائمين على المركز إلى الإجراءات المتخذة لمعالجة حالات الإصابة وإلى مطالبهم بتأمين جهاز سبيكتروفوتومتر وهو جهاز التحليل الكيميائي، وذلك لسرعة اكتشاف المرض وسرعة الاستجابة له والتخفيف من العبء المادي على المواطنين”.

وشدد المحافظ على مسألة التوعية الصحية وإتباع إجراءات الصحة والسلامة العامة والنظافة الشخصية والبعد عن الوهم والشائعات.