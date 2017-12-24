خلوبونين: اعتقال 27 روسيا شاركوا بالعمليات الإرهابية في سورية

أعلن ألكسندر خلوبونين، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن سلطات الأمن الروسية ألقت القبض على 27 مواطنا روسيا ممن انضموا إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية أثناء محاولتهم العودة إلى روسيا خلال الشهرين الأخيرين.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن خلال اجتماع للقيادة العسكرية الروسية أمس أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الروسية ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في سورية “أسفرت عن مقتل 60318 إرهابيا من بينهم 2800 إرهابي جاؤوا من روسيا ورابطة الدول المستقلة”.

وقال “خلوبونين” لـ “سبوتنيك” “تم إلقاء القبض على 27 شخصا في الشهرين الأخيرين أثناء محاولتهم التسلل باستخدام جوازات سفر مختلفة” مشيرا إلى أن المواطنين الروس توقفوا عن التوجه إلى سورية للمشاركة في الأعمال الإرهابية وان الحركة عكسية.