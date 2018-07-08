خليل ينال الجائزة الفضية في مهرجان فري كارتونز ويب بالصين

نال فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل الجائزة الفضية في مهرجان فري كارتونز ويب الدولي السادس عشر بالصين وسط مشاركة واسعة من عشرات الدول.

وتحكي لوحة الفنان خليل عن ثقافة الخوف حيث صور هذه الحالة بوضع كاميرا مراقبة على رقبة النعامة التي تغرس رأسها عادة في الرمل عندما يداهمها الخطر لتحمل اللوحة دلالات وإسقاطات متعددة.

وذهبت الجائزة الكبرى في المهرجان للبولوني مارسين بونداروفيتش والأولى مناصفة لـبوسينس فيليب من بلجيكا والصيني لى هاي فنغ.

والجدير ذكره أن الفنان خليل نال الشهر الفائت العديد من الجوائز الدولية من صربيا وأوكرانيا وتركيا وآخرها الجائزة الأولى من رومانيا.