خمسة طوابق للسكن الحديث

القنيطرة- محمد غالب حسين

ناقشت اللجنة الإقليمية الفنية بمحافظة القنيطرة خلال اجتماعها بحضور محافظ القنيطرة المهندس همام صادق دبيات المخطط التنظيمي لتجمع جديدة الفضل، ومقترحات المجلس البلدي بشأنه، واعتراضات المواطنين. ووافقت اللجنة على تعديل نظام ضابطة البناء للصفة التنظيمية – السكن الحديث – والسماح ببناء طابق إضافي، ويرتفع بذلك عدد الطوابق في السكن الحديث لخمسة.

كما سمحت اللجنة للمواطنين بالسكن الحديث بفتح محال تجارية ومهنية مختلفة على كل الشوارع التي يزيد عرضها على اثني عشر متراً. وتحدث مدير الخدمات الفنية الدكتور المهندس أحمد زيتون عن أهمية القرارات لبلدية تجمع جديدة الفضل وللمواطنين، حيث تزداد الإيرادات الذاتية للبلدية من خلال الرسوم التي تجبيها من المحال التجارية التي ستفتتح بالسكن الحديث بعد الموافقة التي صدرت عن اللجنة الإقليمية الفنية، إضافة لرخص البناء بعد السماح ببناء طابق خامس. كما ستقدم المحال التجارية خدمات متعددة للمواطنين من خلال المطاعم والبقاليات والعيادات الطبية والفنية وصيانة الأدوات الكهربائية والإلكترونيات والجوالات.