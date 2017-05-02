خمسة مشاريع لربط آبار للموادر المائية بشبكة مياه الشرب في السويداء

ضمن خطة دعم واقع مياه الشرب بمحافظة السويداء تعاقدت الهيئة العامة للموارد المائية ومؤسسة الإنشاءات العسكرية لتنفيذ خمسة مشروعات لربط آبار للموارد بشبكة مياه الشرب في عدد من مناطق محافظة السويداء.

مدير الموارد المائية بالسويداء المهندس أدهم أبو لطيف أوضح أن مشروعات الربط تشمل آبار الهيات وذيبين 2 وشهبا 2 وحوط والسويداء 2 وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 127 مليون ليرة، حيث يبلغ عدد آبار المكرمة الموضوعة بالخدمة من قبل مديرية الموارد المائية بالسويداء لغاية تاريخه 74 بئرا.

وفي سياق منفصل، بدأت منشأة الدواجن بالسويداء بطرح مادة البيض في صالات فرع المؤسسة السورية للتجارة وذلك بأسعار مخفضة عن السوق.

مدير المنشأة الدكتور طلعت نمر بين أن هذه الخطوة تأتي في إطار التدخل الإيجابي لتوفير البيض الطازج للمواطنين بأسعار جيدة، وهناك جاهزية لدى المنشأة للاستمرار بطرح المادة بالتنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة.

كما أوضحت مديرة فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء المهندسة هيام القطامي أنه تم طرح المادة في 6 صالات على أن تشمل أكبر عدد من منافذ البيع خلال الفترة القادمة.